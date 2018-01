Die britische Premierministerin Theresa May hat ein weiteres Referendum über den Verbleib in der Europäischen Union ausdrücklich ausgeschlossen. In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung sagte sie, das Parlament habe der britischen Öffentlichkeit die Wahl gegeben und sie habe ihre Wahl getroffen.

May sagte, sie könne verstehen, dass die Entscheidung in Europa einen tiefen Schock ausgelöst habe, aber die Briten wollten das Gefühl haben, dass die Entscheidungen in ihrem Land getroffen würden.

Mitte Dezember verkündeten May und Juncker einen Durchbruch bei den Gesprächen. Bildrechte: dpa

EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatten London am Dienstag trotz der laufenden Brexit-Verhandlungen einen Verbleib in der Europäischen Union angeboten.



Die Briten stimmten im Juni 2016 in einem Referendum mit knapp 52 Prozent für den EU-Austritt. Großbritannien soll planmäßig Ende März 2019 aus der EU austreten. May hatte im vergangenen September eine zweijährige Übergangsphase nach dem Brexit vorgeschlagen, in der London noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion bleiben will. Die gegenwärtigen Verhandlungen laufen nach Meinung der Experten zäh und nicht effektiv. Lange stritten die Partner um die Finanzen und die künftige Rolle von EU-Bürgern in Großbritannien.