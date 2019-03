Die britische Premierministerin Theresa May hat ihren Rücktritt in Aussicht gestellt, sollte das Parlament ihrem Brexit-Deal doch noch zustimmen. Sie sei bereit, vor der nächsten Phase der Austrittsverhandlungen mit der EU ihren Posten zu verlassen, sagte sie am Mittwoch in einer Rede vor Abgeordneten ihrer Konservativen Partei. Sie wisse, dass es auch den Wunsch nach einer neuen Führung gebe: "Ich werde mich dem nicht in den Weg stellen." Einen genauen Zeitpunkt für einen möglichen Rücktritt nannte May aber nicht.