"May: Moskau wohl verantwortlich für Giftanschlag auf Ex-Spion"

Nach Angaben der britischen Premierministerin Theresa May ist Russland "höchstwahrscheinlich" für das Attentat mit einem Nervengift auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter verantwortlich. Die Regierungschefin sagte dies am Montag im Parlament in London.



Der Anschlag sei mit einer Sorte Nervengift ausgeführt worden, die in Russland entwickelt worden sei. Es sei "von militärischer Qualität".