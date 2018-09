Die Menschen in Mazedonien stimmen heute über den künftigen Namen ihres Landes ab. 1,8 Millionen Wähler entscheiden, ob ihr Land in Zukunft "Republik Nord-Mazedonien" heißen soll. Hintergrund ist ein Namensstreit der früheren jugoslawischen Republik mit Griechenland.



Der südliche Nachbar hatte sich jahrzehntelang an dem Namen Mazedonien gestört, weil eine Provinz in Griechenland ebenso heißt. Die Regierung in Athen befürchtete, Mazedonien könnte daraus Gebietsansprüche ableiten. Weil Mazedonien seinen Namen nicht aufgeben wollte, blockierte Griechenland mit seinem Veto eine Annäherung Mazedoniens an EU und Nato.