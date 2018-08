Der US-Senator John McCain ist tot. Wie sein Büro mitteilte, starb der 81-Jährige am Samstag im Kreis seiner Familie. McCain litt an einem aggressiven Hirntumor. Erst am Freitag hatte seine Familie mitgeteilt, dass er sich entschlossen habe, die Behandlung gegen den Krebs einzustellen. "Mein Herz ist gebrochen", schrieb seine Frau Cindy McCain auf Twitter. "Er ist gegangen, wie er gelebt hat, zu seinen eigenen Bedingungen, umgeben von den Menschen, die er liebte, an dem Ort, den er am meisten liebte."