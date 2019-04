An Bord des blockierten deutschen Rettungsschiffs "Alan Kurdi" hat es einen zweiten medizinischen Notfall gegeben. Wie die Hilfsorganisation Sea-Eye mitteilte, musste eine schwangere Nigerianerin nach einem epileptischen Anfall evakuiert werden. Malta habe in der Nacht zu Donnerstag ein Rettungsboot geschickt und die Frau abgeholt. Die maltesische Armee bestätigte die Angaben.

Erst am Dienstag war eine junge Frau wegen eines Kreislaufkollapses an Land gebracht worden.

Die "Alan Kurdi" wartet mit den verbleibenden 62 Flüchtlingen und 17 Crewmitgliedern an Bord seit mehr als einer Woche darauf, in einen Hafen einfahren zu dürfen. Italien und Malta knüpfen eine solche Genehmigung an die Bedingung, dass die geretteten Flüchtlinge auf andere EU-Länder verteilt werden.