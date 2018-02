Zur Gesamtzahl der Flüchtlinge an Bord des gekenterten Schiffs gibt es keine offiziellen Zahlen. Die spanische Hilfsorganisation "Caminando Fronteras" meint, an Bord seien 47 Menschen gewesen, 21 seien bislang tot geborgen worden.

Es wird vermutet, dass die Flüchtlinge versucht haben, die spanische Küste über den Seeweg zu erreichen.



Diese sogenannte westliche Mittelmeerroute wird nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) immer beliebter. Seit Januar sind knapp 1.300 Flüchtlinge so übers Mittelmeer gelangt. Insgesamt kamen vergangenen Monat auf den verschiedenen Mittelmeerrouten mehr als 6.600 Menschen in der EU an.