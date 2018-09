Der größte Knackpunkt in den aktuellen Verhandlungen liegt in der britischen Provinz Nordirland und ihrer künftigen Grenze zum EU-Mitglied Irland. Sollten durch den Brexit neue Grenzkontrollen eingeführt werden, sehen beide Seiten das Karfreitagsabkommen von 1998 in Gefahr. Dies hatte den blutigen Konflikt zwischen irisch-katholischen Nationalisten und protestantischen Loyalisten in Nordirland beendet. Großbritannien und die EU würden gerne auf "harte Grenzen" verzichten, können sich aber in der Umsetzung nicht einigen.