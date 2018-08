Kanzlerin Angela Merkel hat am Freitag auf der letzten Station ihrer Afrikareise Nigeria besucht. Sie kündigte eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem bevölkerungsreichsten Staat Afrikas an. So sollen etwa durch Kredite die Landwirtschaft gestärkt werden. Vorgesehen ist außerdem ein Abkommen des Volkswagen-Konzerns zur Autoproduktion. "Wir müssen hier für die Bevölkerung Perspektiven schaffen", sagte Merkel.

Angela Merkel mit dem ghanaischen Präsidenten Nana Akufo-Addo in Accra. Bildrechte: dpa

Vor ihrem Besuch in Nigeria war Angela Merkel in den Senegal und nach Ghana gereist. Auch dort hatte das Thema Migration eine große Rolle gespielt. Senegals Präsident Macky Sall hatte es als schwer zu ertragen bezeichnet, wenn sich "immer mehr auf den Weg machen, die die Sahara durchqueren und das Mittelmeer überqueren". Es müssten alternative Möglichkeiten für Jugendliche angeboten werden.



In Ghana, das als Stabilitätsanker in der Region gilt, hatte die Kanzlerin betont, dass man jungen Menschen Hoffnung geben müsse. Auch dort hatte sie betont, dass es statt des gefährlichen Landwegs nach Europa legale Möglichkeiten über Visa, Studien- sowie Ausbildungsmöglichkeiten brauche.