China will seinen Markt für deutsche Unternehmen weiter öffnen. Das kündigte Ministerpräsident Li Keqiang bei einem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Peking. Li sagte, sein Land habe im Güterbereich die Tür bereits weit aufgestoßen. Schritt für Schritt sollten jetzt auch die Bereiche Banken, Finanzdienstleister sowie Versicherungen folgen. Zugleich betonte er, wo immer deutsche Unternehmen Probleme mit den Investitionsbedingungen hätten, werde sich China um eine Verbesserung bemühen.

Bei ihrem zweitägigen Besuch in China will sich Merkel auch mit Staatschef Xi Jinping treffen. Dabei soll es ebenfalls um die Handelsbeziehungen, das Atomprogramm mit dem Iran und den Entwicklungen in Nordkorea gehen. Merkel wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. In der südchinesischen Stadt Shenzhen will sie ein Siemens-Werk und ein Innovationszentrum der deutschen Außenhandelskammer besuchen.