Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die bisherige europäische Asylregelung der Dublin-Verordnung als "nicht funktionsfähig" bezeichnet. Nach einem Treffen mit Spaniens Ministerpräsidenten Pedro Sánchez sagte sie, der Verordnung zufolge dürfte nie ein Migrant oder ein Flüchtling in Deutschland ankommen. Das entspreche aber nicht der Realität.

Das Dublin-System sieht vor, dass in der Regel jener Staat für einen Migranten zuständig ist, in dem er zuerst den Boden der EU betritt. Nach Merkels Ansicht sind Migranten aber ein Problem aller EU-Staaten, nicht nur eins der Ankunftsländer am Mittelmeer.