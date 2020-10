Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Einigung der EU auf eine gemeinsame Linie mit der Türkei im Erdgaskonflikt im östlichen Mittelmeer begrüßt. Sie sei als Erfolg zu werten und habe eine Blockade innerhalb der EU beendet, die sehr beschwerlich gewesen sei, sagte Merkel in Berlin.



Zuletzt war es zu Spannungen zwischen den Nato-Ländern Türkei, Griechenland und Zypern um neue Erdgasvorkommen im Mittelmeer und deren Erschließung gekommen. Die EU droht Ankara einerseits mit Sanktionen, andererseits stellt sie dem Land bei einem Dialog in der Erdgas-Frage auch Gespräche über die weitere Unterstützung bei der Versorgung syrischer Flüchtlinge in Aussicht. Das türkische Forschungsschiff, das Erdgasvorkommen erkundet, hatte Mitte September das Mittelmeer verlassen, ein erster Schritt zur Entspannung. Bildrechte: dpa

Beziehungen mit Türkei im Blick

Merkel sagte in Berlin, trotz aller Schwierigkeiten gebe es ein starkes Interesse an "strukturell guten Beziehungen mit der Türkei". Beide Seiten hätten Gründe, sich "in Sachpunkten zusammenzuraufen". Die EU und die Türkei hatten 2016 ein Abkommen abgeschlossen, um die Fluchtbewegung in die EU zu reduzieren. Im Gegenzug flossen nach Angaben der Bundesregierung sechs Milliarden Euro zur Flüchtlingshilfe in die Türkei. Spätestens beim Treffen der Staats- und Regierungschefs im Dezember solle es auch um das Abkommen gehen, so Merkel.

Streitpunkte mit China nicht ausgeräumt

Mit Blick auf die Verhandlungen mit China sagte Merkel, die Europäische Gemeinschaft strebe bis zum Jahresende einen Abschluss eines Investitionsschutzabkommens mit China an. Es müsse aber gleiche Bedingungen für Marktzugänge auf beiden Seiten geben. Noch seien die Zugangsbarrieren für den chinesischen Markt zu groß, sagte Merkel.



Auch werde es in der Daseinsvorsorge keine Öffnung für China geben. Der Bereich umfasst u.a. die Energie- und Wasserversorgung oder Verkehrsleistungen. Streitpunkt beim geplanten Abkommen ist vor allem, dass die EU auf eine weitgehende Marktöffnung in China pocht und sicherstellen will, dass subventionierte chinesische Staatsbetriebe nicht für eine Wettbewerbsverzerrung sorgen.

Abstimmung bei Corona-Pandemie schleppend

Thema des Gipfels war nach Worten von Merkel auch die EU-weite Zusammenarbeit in der Corona-Pandemie. Merkel sagte, es gebe hier großen Redebedarf zwischen den EU-Staaten. Die EU-Staats- und Regierungschefs seien wegen der steigenden Infektionszahlen beunruhigt, auch wisse man, dass die schwierigste Zeit in der Pandemie noch vor der Gemeinschaft liege. Auch habe man über Reisebedingungen in der EU gesprochen, doch lägen hier die Vorstellungen der EU-Staaten weit auseinander. Corona-Test-Station am Münchner Flughafen im August 2020. Bildrechte: dpa

Gemeinsame EU-Reaktion auf Nawalny-Fall steht noch aus