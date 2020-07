Rede im EU-Parlament Merkel ruft Europa zum Zusammenhalt auf

Bundeskanzlerin Merkel hat die Europäische Union zum Zusammenhalt in der Corona-Krise aufgerufen. In einer Rede im Europaparlament sagte Merkel, allein komme niemand durch die Krise: "Europa wird nach der Krise stärker werden als zuvor, wenn wir den Gemeinsinn stärken."

Merkel war in ihrer ersten Auslandsreise seit Ausbruch der Pandemie nach Brüssel gekommen, um die Ziele der deutschen Ratspräsidentschaft vorzustellen. Neben der Überwindung der Corona-Krise nannte sie dabei die Verteidigung der Grundrechte, den Klimaschutz, die Digitalisierung und Europas Verantwortung in der Welt. Deutschland hat von Juli bis Dezember turnusgemäß den Vorsitz in der EU.