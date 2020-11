Merkel und Scholz nehmen per Videokonferenz am G20-Gipfel teil

Merkel und Scholz nehmen per Videokonferenz am G20-Gipfel teil

Russlands Präsident Wladimir Putin bot der internationalen Gemeinschaft einen breiten Zugang zu dem in Russland entwickelten Impfstoff " Sputnik-V " an. Sein Land unterstütze die Entscheidung des G20-Gipfels, die Impfstoffe für die gesamte Bevölkerung des Planeten zugänglich zu machen.

Der saudi-arabische König Salman hatte als Gastgeber gemahnt: "Wir haben eine Pflicht, uns der Herausforderung bei diesem Gipfel gemeinsam zu stellen und eine starke Botschaft der Hoffnung zu geben." Eigentlich sollte der Gipfel ein Großereignis mit Tausenden Gästen in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad werden. Es wäre das erste Spitzentreffen der G20 in der arabischen Welt gewesen. Wegen Corona konferieren die Staats- und Regierungschefs per Video. Thema am Sonntag soll der Klimawandel sein.