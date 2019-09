Bundeskanzlerin Angela Merkel hat eine friedliche Lösung des Konflikts in Hongkong angemahnt. Merkel sagte bei ihrem Besuch in der chinesischen Hauptstadt Peking, sie habe mit Ministerpräsident Li Keqiang über die Massenproteste gesprochen. Es müsse alles daran gesetzt werden, Gewalt zu vermeiden. Den Bürgern in Hongkong müssten Rechte und Freiheiten gewährt werden.