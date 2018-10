Bei einem Besuch in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem am frühen Donnerstagmorgen hatte Merkel die "immerwährende Verantwortung" Deutschlands für die Verbrechen der Shoah betont.

Die Kanzlerin sagte, bereits in der Pogromnacht des 9. November 1938 sei den jüdischen Menschen in Deutschland Hass und Gewalt in ungeahntem Ausmaß entgegengeschlagen. "Was aber dann folgte, waren die beispiellosen Verbrechen des Zivilisationsbruchs der Shoah", fügte sie hinzu.