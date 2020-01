Bürgerkriegsland Merkel lädt zum Libyen-Gipfel nach Berlin

Nach den ergebnislosen Gesprächen der Libyen-Konfliktparteien in Moskau wird es am Wochenende ein erneutes Treffen in Berlin geben. Zum von Kanzlerin Merkel initiierten Gipfel werden auch Kreml-Chef Putin sowie der türkische Präsident Erdogan erwartet.