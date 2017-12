"Merkel und Macron pochen auf friedliche Lösung im Ukraine-Konflikt"

Angesichts der jüngsten Verstöße gegen die Waffenruhe in der Ost-Ukraine haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Konfliktparteien zur Friedfertigkeit aufgerufen. "Es gibt keine Alternative zu einer ausschließlich friedlichen Lösung des Konflikts", stellten das französische Staatsoberhaupt und die deutsche Regierungschefin am Samstag in einer gemeinsamen Erklärung fest.

"Verantwortung gerecht werden"

Kämpfer am zerstörten Flughafen von Lugansk. Bildrechte: dpa Merkel und Macron forderten die ukrainische Regierung und die russischen Separatisten in der Ost-Ukraine auf, "ihrer Verantwortung gerecht zu werden und schnellstmöglich die Vereinbarungen umzusetzen, die sie unterzeichnet haben, um die Leiden der Bevölkerung abzumildern". Zugleich kritisierten beide Politiker die zuletzt stark gestiegene Zahl der Waffenstillstandsverletzungen in der Region. In dem Zusammenhang pochten sie auf die volle Umsetzung des Minsker Friedensabkommens, das unter anderem einen Waffenstillstand, die Anerkennung eines Autonomiestatuts für die Ost-Ukraine sowie die Entwaffnung der prorussischen Rebellen und ukrainischen Paramilitärs vorsieht.

Mehr als 10.000 Tote

Die von russischen Separatisten kontrollierten Gebiete in der Ost-Ukraine. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Im Osten der Ukraine tobt seit mehr als drei Jahren ein blutiger Konflikt zwischen ukrainischen Paramilitärs und Regierungstruppen sowie prorussischen Separatisten. Dabei wurden bislang mehr als 10.000 Menschen getötet.



Zuletzt hatten sich beide Konfliktparteien auf eine neue Weihnachts-Waffenruhe geeinigt. Diese hält laut der Militärführung der beiden separatistischen Volksrepubliken Donezk und Lugansk allerdings nicht an allen Frontabschnitten.

Gefangenenaustausch begrüßt