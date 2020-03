Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich zu einer Aufstockung der EU-Mittel für die Versorgung von syrischen Flüchtlinge in der Türkei bereit erklärt. Merkel sagte, man habe sich bei einem Video-Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, an dem auch der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Boris Johnson teilnahmen, klar zu dem Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei bekannt. Die hatte zuvor schon die EU getan.

Erdogan hatte im Februar entschieden, Flüchtlinge und Migranten nicht mehr von der Einreise in die Europäische Union abzuhalten . Seitdem belagern Tausende Menschen die Grenze zu Griechenland. Die griechischen Behörden verhinderten Grenzübertritte mit Wasserwerfern, Tränengas und Blendgranaten.

Erdogan wirft der EU vor, sie habe nicht wie versprochen sechs Milliarden Euro für die 3,6 Millionen in der Türkei lebenden Flüchtlinge überwiesen. Auch andere Vereinbarungen von 2016 seien nicht umgesetzt worden, so etwa die Abschaffung der Visapflicht für Türken in der EU und eine Vertiefung der Zollunion beider Seiten. Der EU-Kommission zufolge sind bislang 4,7 Milliarden Euro vertraglich vergeben und 3,2 Milliarden Euro ausbezahlt.