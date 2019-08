Zugleich begrüßte Merkel den von der designierten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigten "Neustart" in der Migrationspolitik. Zwar gebe es zwischen Berlin und Budapest auch "unterschiedliche Meinungen", sagte Merkel. Um aber in der Migrationspolitik zu Lösungen zu kommen, "sollten wir bei den Gemeinsamkeiten ansetzen". So seien sich Deutschland und Ungarn etwa einig darin, dass Fluchtursachen bekämpft und der Grenzschutz an den EU-Außengrenzen verbessert werden müssten. "Wir müssen den Schleppern und Schleusern das Handwerk legen", betonte Merkel.