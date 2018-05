Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Bedeutung guter Beziehungen zu Russland betont. Sie sagte nach einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Sotschi: "Wir haben ein strategisches Interesse" an einem guten Verhältnis. Bei allen Differenzen gebe es "auch Themen, bei denen sind wir durchaus einer Meinung". Sie halte das Miteinanderreden für absolut wichtig.

Auch Putin sprach sich für einen engen Dialog mit Deutschland aus. Zwar gebe es "verschiedene Einschätzungen der einen oder anderen Situation auf der Welt", sagte er. Probleme könnten aber nur im Dialog gelöst werden. Gerade in der Wirtschaft sei Deutschland ein "Schlüsselpartner" für Russland.

Haben an sich keine schlechten Draht zueinander und können sich sogar auf Russisch verständigen. Putin begrüßte Merkel in seinem Sommersitz mit einem Strauß weißer Rosen. Bildrechte: dpa

Merkel und Putin berieten in der Sommerresidenz des russischen Präsidenten unter anderem über die Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran nach dem Ausstieg der USA. Beide Seiten wollen das Abkommen retten.



Auch der Syrien-Krieg und der Konflikt in der Ukraine kamen zur Sprache, wo Deutschland die Rolle Russlands kritisch sieht. In Streit um die Ostukraine bekräftigten Merkel und Putin ihre Unterstützung für die Minsker Vereinbarungen zum Waffenstillstand.