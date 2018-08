Peskow sagte im Anschluss an das Treffen der beiden Spitzenpolitiker in der Nacht zu Sonntag der russischen Agentur Interfax, die vier Staaten würden an einem neuen Format arbeiten, das sich zunächst auf Expertenebene finden solle. Später könne daraus ein Gipfeltreffen erwachsen. Es gebe bislang aber noch kein abgestimmtes Datum. Damit dürfte es das vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für Anfang September anvisierte Gipfeltreffen in der Türkei vorerst jedenfalls nicht geben.