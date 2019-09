Nach den Angriffen auf Öl-Anlagen in Saudi-Arabien haben Bundeskanzlerin Merkel und der britische Premier Johnson eine internationale Reaktion verlangt. Die britische Regierung teilte mit, in einem Telefonat seien sich beide einig gewesen, in der Frage zusammenzuarbeiten. Eine weitere Eskalation in der Region müsse aber unbedingt vermieden werden.