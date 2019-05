In einer emotionalen Rede an der US-Eliteuniversität Harvard hat Kanzlerin Angela Merkel für internationale Zusammenarbeit und gegenseitigen Respekt geworben – und sich scharf von US-Präsident Donald Trump abgegrenzt.



So warnte die Kanzlerin vor Einschränkungen des globalen Handels durch nationalistische Politik. "Protektionismus und Handelskonflikte gefährden den freien Welthandel und damit die Grundlagen unseres Wohlstands", sagte Merkel. Auch wenn sie US-Präsident Donald Trump in ihrer Rede nicht einmal namentlich erwähnte, wurde er als Adressat verstanden.