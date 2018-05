Bundeskanzlerin Angela Merkel und Russlands Präsident Wladimir Putin treffen sich am Freitag in Putins Sommerresidenz in Sotschi. Das anderthalbstündige Gespräch zwischen den Regierungschefs dürfte nicht ganz konfliktfrei sein, denn das deutsch-russische Verhältnis gilt seit mehreren Jahren als kompliziert.

Doch nicht nur die Bundesrepublik, auch die restlichen EU-Staaten sowie die Nato und die USA haben ihre Probleme mit Moskau. Schuld ist eine komplizierte Gemengelage, in der von der Krim-Annexion und den seitdem anhaltenden militärischen Auseinandersetzungen in der Ukraine bis zum Syrienkrieg jede Menge gegensätzliche Interessen aufeinanderstoßen.

EU streitet offen mit USA

Trotzdem könnte sich die Lage zwischen Russland und Deutschland nach der langwierigen Regierungsfindung in Berlin und der Wiederwahl Putins jetzt entspannen, wobei ausgerechnet ein Konflikt an anderer Stelle Russland in die Karten spielt: Die Beziehungen zwischen der EU und den USA haben sich zuletzt merklich abgekühlt.

US-Präsident Donald Trumps "America First"-Kurs mit den drohenden Sonderzöllen auf Stahl und Aluminium, aber auch der Alleingang bei der Kündigung des Atomdeals mit dem Iran zeigen den Spitzen der EU, dass die USA nicht mehr als der verlässliche Partner an der Seite der Union steht, wie man es seit vielen Jahren gewohnt war.

Eiszeit mit USA öffnet Tür für Putin

Nicht nur EU-Ratspräsident Donald Tusk kritisierte den Kurs der USA scharf, auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Kanzlerin Merkel distanzierten sich zuletzt von Washington. Die Eiszeit im Westen öffnet die Tür für den Osten: Putin könnte sich nun als neuer, alter Partner der EU in Stellung bringen.

Der neue Russland-Beauftragte der Bundesregierung, Dirk Wiese, hat sich vor diesem Hintergrund bereits für einen intensiven Dialog mit Moskau ausgesprochen. "Wir müssen Inseln der Kooperation finden", sagte der SPD-Politiker einen Tag vor der Russlandreise von Merkel. Als Beispiel nannte er das von beiden Seiten gewünschte Festhalten am Atomabkommen mit dem Iran.

Sanktionen, Ukraine und Nord Stream sind Thema

Zugleich warnte der SPD-Politiker vor einem unkritischen Umgang mit Putin. "Man muss die Probleme im Verhältnis zu Moskau offen benennen. Die im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise verhängten Sanktionen haben nach wie vor ihre Wichtigkeit und Gültigkeit", sagte er. Bei der Umsetzung des Minsker Friedensabkommens sei man etwa nicht mal beim ersten Punkt, einem Waffenstillstand, ernsthaft vorangekommen.

Auch die umstrittene Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 wird Thema der Gespräche in Sotschi sein, auch wenn das Projekt laut Wiese in erster Linie ein "unternehmerisches" ist. "Aber es ist klar, dass die Debatte nicht in einem politikfreien Raum stattfindet."