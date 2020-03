Russland und die Türkei hatten sich als Schutzmächte der syrischen Regierung und der Rebellen auf eine neue Waffenruhe für Idlib geeinigt. Sie trat in der Nacht zum Freitag um Mitternacht in Kraft. Die Türkei hat in der Region eigene Truppen im Einsatz, die in den vergangenen Tagen mit den syrischen Regierungstruppen zusammengestoßen waren.