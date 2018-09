Bundeskanzlerin Angela Merkel wirft Russland eine systematische Destabilisierung ehemaliger Sowjetrepubliken vor. Merkel sagte bei einem Besuch deutscher Soldaten im litauischen Rukla: "Wir sehen im Grunde, dass fast alle früheren Sowjetrepubliken, die nicht zum Bereich der EU und Nato gehören, (...) innere Konflikte in sich tragen, die von Russland hervorgerufen wurden."

Zugleich wies Merkel darauf hin, dass nach einer Phase verstärkter Auslandseinsätze etwa in Afghanistan oder Mali nun auch die Verteidigung der Bündnisgrenzen wieder im Vordergrund stehen müsse.

Kanzlerin Merkel (2.v.r) mit der litauischen Präsidentin Dalia Grybauskaite (r) und Bundeswehrangehörigen in Rukla. Bildrechte: dpa

Die Bundeskanzlerin lobte in Rukla die "freundschaftlichen, engen Beziehungen" zu dem EU- und Nato-Land. Litauens Präsidentin Dalia Grybauskaite bedankte sich: "Das ist eine große Unterstützung, (...) und Demonstration, dass die Nato-Partner die Bedeutung der Abschreckung verstehen und mit uns Seite an Seite stehen."



Im Zuge des verstärkten Schutzes der Nato-Ostflanke führt die Bundeswehr in Litauen mit rund 450 Soldaten einen multinationalen Gefechtsverband auf dem Stützpunkt Rukla. Dort traf Merkel zum Abschluss ihrer Reise auch mit deutschen Soldaten zusammen.