Im Fall des seit einem Jahr ohne Anklage in der Türkei inhaftierten "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel gibt es weiter keine Bewegung. Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim wiederholte bei seinem Besuch in Berlin lediglich seine Hoffnung, dass der Fall Yücel bald vor Gericht komme.

Trotz der Inhaftierung Yücels und sechs weiterer Deutscher aus politischen Gründen sowie anderer anhaltender Differenzen will Merkel die Beziehungen zu Ankara weiter ausbauen. Sie habe mit Yildirim vereinbart, die Kontakte durch Gespräche auch mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan zu intensivieren, wenn es wieder ein stabile Regierung in Deutschland gibt.



Merkel sagte, beide Seiten hätten gemeinsame Interessen. Beide Länder seien verbunden etwa durch die türkischstämmigen Migranten, in der Nato, bei der Terrorbekämpfung und auch in wirtschaftlichen Fragen.