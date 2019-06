Im Konflikt mit den USA über Einwanderung hat Mexiko fast 15.000 Soldaten und Polizisten an die gemeinsame Landesgrenze geschickt. Verteidigungsminister Luis Cresencio Sandoval gab am Montag die konkrete Zahl bekannt. Die Entscheidung selbst war bereits am Sonnabend öffentlich bekannt geworden.

USA drohen mit Strafzöllen

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor massiven Druck auf Mexiko ausgeübt und dem Nachbarland bei Nichteinhaltung Strafzölle angedroht, würden es die Grenzkontrollen nicht verstärken. Die Regierungen beider Länder hatten am 7. Juni ein Migrationsabkommen vereinbart. Mexiko verpflichtet sich darin, an der Grenze Nationalgardisten einzusetzen. Zunächst wurden nur Beamte an der Südgrenze aufgestockt, jetzt folgt die Nordgrenze.

Zahl der Einwanderer zuletzt gestiegen

US-Präsident Trump verkündete vor Tagen in Florida, dass er für eine zweite Amtszeit kandidiert. Bildrechte: Euro US-Präsident Trump hatte im Wahlkampf 2016 versprochen, die illegale Einwanderung zu stoppen. Die Zahl der Migranten stieg seit Beginn seiner Amtszeit jedoch stetig an. Im Monat Mai wurden an der US-Südgrenze 144.000 Einwanderer aufgegriffen, darunter 57.000 Minderjährige - das war die höchste Zahl seit 13 Jahren.



US-Präsident Donald Trump hat einen Nationalen Notstand an der Grenze zu Mexiko ausgerufen und will dort eine Mauer bauen. Der US-Kongress hat ihm das nötige Geld jedoch verwehrt.

Zölle schaden US-Industrie