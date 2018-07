Es sei ein historischer Tag, sagte López Obrador bei einer Feier nach der Wahl im Zentrum der Hauptstadt Mexiko-City. Amtsinhaber Enrique Peña Nieto gratulierte AMLO, wie López Obrador von Anhängern auch genannt wird, und wünschte ihm eine erfolgreiche Amtsführung. Anaya und Meade gestanden ihre Niederlage kurz nach Bekanntgabe der ersten Prognosen ein. US-Präsident Donald Trump gratulierte frühzeitig: "Ich freue mich darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten. Es gibt viel zu tun, wovon die USA und Mexiko profitieren werden", schrieb Trump. Boliviens sozialistischer Präsident Evo Morales erklärte: "Wir sind uns sicher, dass seine Regierung eine neue Seite in der Geschichte der lateinamerikanischen Würde und Souveränität schreiben wird." Auch Venezuelas umstrittener linker Präsident Nicolás Maduro beglückwünschte das "Brudervolk" in Mexiko.

So richtig glücklich dürfte US-Präsident Trump mit dem neuen starken Mann in Mexiko nicht werden. Da Wahlergebnis ist auch eine Kampfansage an ihn. Bildrechte: dpa

Zudem hat das Vorhaben des US-Präsidenten, Mexiko für den Bau einer Mauer zur Eindämmung der Migration an der US-Grenze zahlen zu lassen, viele Mexikaner zutiefst verärgert.



Bei den Wahlen am Sonntagabend waren rund 89 Millionen Mexikaner wahlberechtigt. Zugleich wurden viele Bürgermeister, Gouverneure und viele kommunale Gremien und Ämter neu besetzt. Nach ersten Schätzungen lag die Wahlbeteiligung bei rund 61 Prozent. In der Hauptstadt Mexiko-Stadt konnte sich die Partei von López Obrador, Morena, ebenfalls durchsetzen. Hier wurde Claudia Sheinbaum zur neuen Bürgermeisterin gewählt, als erste Frau in diesem Amt.



Die Wahl verlief nach Angaben von Beobachtern ohne größere Zwischenfälle. Lediglich in einigen Sonder-Wahlzentren fehlten Stimmzettel. Im mexikanischen Fernsehen waren vor Wahllokalen wartende Menschen zu sehen, weil dort die Stimmzettel ausgegangen waren. Im ganzen Land gab es mehr als 157.000 Wahlzentren. Der Wahlkampf war allerdings, vor allem auf lokaler Ebene, in den Monaten davor von Gewalt gegen Politiker überschattet. Etwa 160 Kandidaten und Amtsinhaber wurden in den vergangenen zehn Monaten umgebracht.