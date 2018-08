Der US-Softwarekonzern Microsoft hat nach eigenen Angaben einen Cyber-Angriff russischer Hacker verhindert. Microsoft habe die Kontrolle über sechs Internet-Domains übernommen, teilte das Unternehmen in der Nacht zum Dienstag mit.

Russland steht bereits in Verdacht, sich in den Präsidentschaftswahlkampf vor zwei Jahren eingemischt zu haben. US-Sonderermittler Robert Mueller prüft dies. Facebook hat in diesem Zusammenhang bereits Hunderte Konten gelöscht.