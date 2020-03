Gewollte Abschreckungspolitik?

Die Abschreckungspolitik soll vermitteln: Die Balkanroute ist dicht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Von einer "unseeligen Dynamik" spricht der Migrationsexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik, Raphael Bossong. Bei dieser verabschiedet man "sich immer mehr vom geltenden Rechtstaat, um sein Problem in seinem Land möglichst klein zu halten". Die meisten Staaten – auch Deutschland – wollten inzwischen diese Abschreckungspolitik. "Man will ja die Signale senden, dass die Route zu ist, dass es keinen Sinn macht, sich auf den Weg zu machen."

Trotzdem versuchen weiterhin jede Nacht Menschen, über die bosnische Grenze nach Kroatien und damit in die EU zu kommen. Meist vergeblich. Meist treffen sie auf eine straff vorgehende kroatische Polizei, die die Migranten zurück nach Bihać schickt.

Das Aufnahmelager der IOM in Bihać im Dezember. Inzwischen ist es überfüllt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Dort betreibt die UNO-Organisation IOM ein Aufnahmelager, finanziert von der EU. In der ehemaligen Kühlschrankfabrik Bira sind aktuell rund 1800 Männer und Jugendliche untergebracht – 300 über dem Limit. Im Dezember war es noch möglich einen Blick in das Lager zu werfen. In Zeiten von Corona, dürfen nur noch Mitarbeiter und Bewohner rein. Obwohl das Lager überfüllt ist, kommen immer wieder neue Leute dazu.

"Sie klettern über den Zaun, das heißt, sie kommen auf andere Weise als über den Haupteingang rein", sagt die Leiterin des Lagers, Amira Hadžimehmedović. Die Lösung gegen die Überfüllung sei ein weiteres Lager mit mehr Kapazitäten.

Finanzhilfen der EU reichen nicht

Auch in einem zweiten Lager in der Region gibt es die gleichen Probleme: So teilen sich in Miral ebenfalls vielfach zwei Menschen ein Bett. Es ist eng, laut, stickig. Bosnien-Herzegowina ist überfordert mit den Migranten – und die Finanzhilfen der EU reichen nicht aus.

Mohammed Alissa sagt, er sei am Ende. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Mehr als 50.000 Migranten kamen seit 2018 in das fünftärmste Land Europas, meist aus Griechenland. Sie sehen Bosnien zwar nur als Transitzone in den EU-Staat Kroatien - doch weil die kroatische Polizei sie zurückjagt, bleiben sie meist in Bosnien hängen.



"Eigentlich bin ich am Ende. Ich habe es innerhalb eines Monats fünf Mal versucht. Ich bin jedes Mal gescheitert", sagt Mohammed Alissa. Er jobbe für einen bosnischen Freund auf Baustellen und versuche zu arbeiten. "Ich sitze nicht rum und mache nichts. Ich will Geld sparen und dann das Game versuchen."