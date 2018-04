Skripal und seine Tochter waren am 4. März in der südenglischen Kleinstadt Salisbury bewusstlos auf einer Parkbank gefunden worden. Beide wurden nach Angaben der britischen Ermittler mit dem Nervengift Nowitschok vergiftet. Auch ein Polizist, der als erster am Tatort war, wurde vergiftet. Während der Polizist und Skripals Tochter schon wieder auf dem Wege der Besserung sind, ist Skripal selbst noch immer in einem kritischen Zustand.



Spuren des vom sowjetischen Militär in den 1970er und 1980er Jahren entwickelten Giftes wurden nach Angaben der Ermittler zudem an mehreren Stellen in der Stadt gefunden.