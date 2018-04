Russland, der wichtigste Verbündete Syriens, drohte ungeachtet dessen mit Konsequenzen. "Wir sind wieder bedroht worden", hieß es in einer Erklärung des russischen Botschafters in Washington, Anatoli Antonow: "Wir haben gewarnt, dass solche Aktionen nicht ohne Konsequenzen sein werden", twitterte er. Alle Verantwortung dafür hätten nun die Regierungen in Washington, London und Paris zu tragen.



Zugleich bestätigte das Verteidigungsministerium in Moskau, dass keine Raketen der USA und ihrer Verbündeten in den "Verantwortungsbereich" der russischen Luftabwehr an den russischen Stützpunkten Tartus und Hmeimim eingedrungen seien. Nach russischen Angaben wurden durch die drei westlichen Verbündeten mehr als 100 Marschflugkörper und Luft-Boden-Raketen auf Syrien abgeschossen. Eine "bedeutende Zahl" dieser Raketen sei von der syrischen Luftabwehr abgeschossen worden.