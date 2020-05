In mehreren US-Städten ist es den dritten Tag in Folge zu heftigen Protesten gegen rassistische Polizeigewalt gekommen. Neben friedlichen Demonstrationen gab es teils schwere Ausschreitungen. Auslöser der jüngsten Protestwelle war ein Video, in dem ein weißer Polizist sein Knie mehrere Minuten lang auf den Hals eines am Boden liegenden 46-jährigen Afroamerikaners drückt. Mehrfach ist zu hören, wie George Floyd um Hilfe fleht und sagt: "Ich kann nicht atmen." Kurz danach starb er in einem nahen Krankenhaus in der US-Metropole Minneapolis.