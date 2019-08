Die Dresdner Seenotretter "Mission Lifeline" sind wieder auf See.

Die Dresdner Seenotretter "Mission Lifeline" sind wieder auf See.

Die Dresdner Seenotretter "Mission Lifeline" sind wieder auf See. Bildrechte: dpa

Seenotrettung "Mission Lifeline" mit neuem Schiff auf See

Hauptinhalt

Die Seenotretter der Hilfsorganisation "Mission Lifeline" sind wieder auf See. Nach MDR-Informationen haben sie am Freitag italienische Gewässer verlassen und befinden sich derzeit vor Libyen in internationalen Gewässen.