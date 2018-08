20 Jahre nach Aussage vor Gericht Was macht Monica Lewinsky heute?

Am 6. August 1998 schaute die Welt auf einen Gerichtssaal in Washington. Die wohl berühmteste Praktikantin der Welt, Monica Lewinsky, packte vor einer Grand Jury aus. Zwar war Lewinskys Aussage nicht öffentlich. Doch schon kurz nach ihrer Aussage wurden sämtliche Einzelheiten ihrer früheren Beziehung zum damaligen Präsidenten Bill Clinton den Medien durchgesteckt. Clinton hätte die Affäre mit seiner Praktikantin fast das Amt gekostet. Aber was macht Monica Lewinsky heute?

von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington für MDR AKTUELL