Nach dem Antrittsbesuch von Polens neuem Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki sieht die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel in den Beziehungen zum östlichen Nachbarn noch immer erheblichen Verbesserungsbedarf. Die CDU-Chefin sprach auf der abschließenden Pressekonferenz am Freitag in Berlin von "ernsthaften Meinungsunterschieden" in verschiedenen Fragen und einem intensiven Dialog. Vieles, wie etwa die wirtschaftlichen Beziehungen oder die Zusammenarbeit in Außen- und Sicherheitsfragen, sei zwar auf einem guten Weg. Jedoch, so Merkel: "Es ist eine Menge zu tun, was wir noch besser machen können."

Kritik an "Nord Stream 2"

Morawiecki erneuerte vor allem die Kritik Polens an dem geplanten Bau der Gas-Pipeline "Nord Stream 2", durch die noch mehr russisches Erdgas durch die Ostsee direkt nach Deutschland geleitet werden soll. Europa mache sich dadurch zunehmend von Russland abhängig, warnte der polnische Regierungschef. Zudem wies Morawiecki auf die Gefahr hin, dass die Ukraine als Transitland für russisches Gas durch Nord Stream 2 abgeschnitten werden könnte. Sein Land wolle, dass die EU-Kommission sich um den Fall kümmere.

Karte der "Nord Stream"-Gaspipeline durch die Ostsee. Bildrechte: Nord Stream AG Polen und die Ukraine, die bisher kräftig an den Durchleitungsgebühren der bereits bestehenden Gas-Pipeline durch ihr Staatsgebiet verdienen, fürchten eine Konkurrenz und eine Schmälerung ihrer Gewinne durch die geplante Erweiterung der Ostsee-Pipeline Nord Stream um weitere zwei Röhren (Nord Stream 2). Die Bundesregierung sieht in der gut 1.200 Kilometer langen Pipeline ein rein wirtschaftliches Projekt, dass die Energiesicherheit Europas stärken soll.



Merkel hielt der Kritik ihres polnischen Gastes entgegen, sie glaube nicht, dass durch "Nord Stream 2" die Diversifizierung der Gas-Versorgung in Europa in Gefahr sei. In dem Zusammenhang verwies sie auf ein neues LNG-Flüssiggasterminal an der polnischen Ostseeküste und den geplanten Bau einer Pipeline Richtung Skandinavien.

Jusizreform - Vergleich mit Ostdeutschland

Ein weiteres Thema, dass die europäisch-deutsch-polnischen Beziehungen aktuell belastet, ist die umstrittene Justizreform in Polen. Der polnische Regierungschef verteidigte die Reform, wegen der die EU-Kommission ein Sanktionsverfahren gegen sein Land eingeleitet hat, mit einem Verweis auf die jüngere deutsche Geschichte: "Nach der Wiedervereinigung in Deutschland wurden die Gerichte in Ostdeutschland auch überprüft und nur 30 Prozent der Richter blieben danach übrig. So einen Prozess gab es in Polen nicht und wir holen das jetzt nach. Lieber spät als nie." Er sei überzeugt, dass die polnische Justiz nach der Reform „viel unabhängiger, objektiver und auch effektiver sein“ werde, so Morawiecki weiter.



Merkel hielt sich mit offener Kritik an Polen in der Frage zurück. Es gebe eine rechtsstaatliche Grundverpflichtung für alle EU-Mitglieder und sie hoffe auf Fortschritte in den Gesprächen zwischen der Kommission und Polen, sagte die CDU-Chefin.

Aufruf an Aulandspolen - "Nicht aus Mücke Elefanten machen"