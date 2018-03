In Paris ist eine 85-jährige Jüdin Opfer eines Verbrechens geworden. Die Frau war bereits am Freitag tot in ihrer brennenden Wohnung gefunden worden. Die Leiche der Frau wies mehrere Messerstiche auf.



Die Ermittler gehen davon aus, dass die Holocaust-Überlebende wegen ihres jüdischen Glaubens umgebracht wurde. Zwei junge Männer sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Ihnen wird vorsätzliche Tötung vorgeworfen. Bei einem der beiden soll es sich um einen Nachbarn der Frau handeln.