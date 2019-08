Die Polizei in Norwegen wertet den Angriff auf eine Moschee am Samstagabend als "versuchte terroristische Tat". Die Ermittlungen hätten ergeben, dass der Täter rechtsextremistische Ansichten vertrete, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Mann habe Sympathie für den norwegischen Nazi-Kollaborateur Vidkun Quisling (1887-1945) zum Ausdruck gebracht und sich feindselig gegen Einwanderer geäußert.

Der schwer bewaffnete Attentäter hatte am Samstag eine Moschee in Bärum, einem Vorort der Hauptstadt Oslo, angegriffen und einen Gläubigen verletzt. Zum Zeitpunkt der Attacke seien nur drei Menschen in der Al-Nur-Moschee gewesen, sagte der Leiter des Gotteshauses, Irfan Mushtaq. Den Angreifer beschrieb er in norwegischen Medien als "weißen Mann", der ein Gewehr und mehrere Pistolen bei sich gehabt habe.