Simbabwes Regierungspartei Zanu-PF hat Staatschef Robert Mugabe eine Frist zum Rücktritt vom Präsidentenamt gesetzt: Sollte der 93-Jährige nicht bis Montag als Präsident zurücktreten, werde ein Verfahren zur Amtsenthebung eingeleitet, erklärte ein Parteivertreter am Sonntag in Harare. Zuvor hatte die Parteiführung der Zanu-PF Mugabe bereits als Parteichef abgesetzt und den von Mugabe geschassten Vizepräsidenten Emmerson Mnangagwa zum neuen Vorsitzenden ernannt.

Das Militär hatte am Mittwoch die Macht übernommen und Mugabe unter Hausarrest gestellt . Simbabwes Armeechef Constantino Chiwenga stritt aber ab, dass es sich um einen Putsch handele. Mugabe regierte Simbabwe, das frühere Süd-Rhodesien, seit der Unabhängigkeit von Großbritannien 1980. Zuletzt nahmen jedoch die Spannungen zwischen ihm und Armeechef Chiwenga deutlich zu. Auslöser dabei war die Entlassung von Vizepräsident Emmerson Mnangagwa vergangene Woche. Dessen Nachfolge sollte gegen den Willen des Militärs Mugabes hochumstrittene Frau Grace antreten.

Am Wochenende gingen Tausende Menschen auf die Straße, um den Rücktritt des Präsidenten zu fordern und das Ende einer Ära zu feiern. Mugabe ließ Proteste gegen seine Regierung in der vergangenheit stets unterdrücken, teilweise mit brutaler Gewalt. Seit Jahren herrscht zudem eine dramatische Wirtschaftskrise in dem südafrikanischen Land, das früher als die Kornkammer Afrikas galt.