Nach dem Terroranschlag in einem Supermarkt in St. Petersburg ist der mutmaßliche Attentäter offenbar festgenommen worden. Der russische Geheimdienst FSB teilte mit, der Verdächtige sei am Sonnabend bei einem Sondereinsatz gefasst worden. Weitere offizielle Angaben zur Festnahme und zum Verdächtigen wurden zunächst nicht bekannt. Eine Sprecherin des russischen Ermittlungskomitees sagte, der Verdächtige werde derzeit vernommen.

Die Nachrichtenagentur Interfax berichtete unter Berufung auf Ermittlerkreise, bei dem Festgenommenen handele es sich um einen 35 Jahre alten Bewohner von St. Petersburg. Er sei Mitglied der nationalistischen "New Age"-Bewegung. Die amtliche Nachrichtenagentur Tass zitierte einen Polizeivertreter mit den Worten, der Verdächtige sei in einer psychiatrischen Klinik registriert und führe ein asoziales Leben. Die lokale Website "Fontanka.ru" berichtete, der mutmaßliche Attentäter sei bereits wegen Drogenbesitzes verurteilt worden.

Am Mittwoch war in einem Schließfach eines Supermarktes in Russlands zweitgrößter Stadt eine Nagelbombe explodiert. Mehr als ein Dutzend Menschen wurden in ein Krankenhaus gebracht, zudem gab es zahlreiche Leichtverletzte. Der Anschlag ereignete sich, als viele Russen wegen der Vorbereitungen für den Jahreswechsel und das orthodoxe Weihnachtsfest am 7. Januar unterwegs waren.



Auf veröffentlichten Bildern einer Überwachungskamera aus dem Supermarkt war ein Mann in einer Kapuzenjacke zu sehen. Er hatte den Markt mit einem Rucksack betreten und ihn ohne wieder verlassen. Die IS-Terrormiliz reklamierte über ihr Sprachrohr Amak den Anschlag für sich.