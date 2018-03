Bei der Nachwahl im US-Bundesstaat Pennsylvania zeichnet sich eine Niederlage der Republikaner ab. Nach Auszählung von mehr als 99 Prozent der Stimmen lag der Demokrat Conor Lamb am Dienstag im Rennen um einen Sitz im US-Repräsentantenhaus mit hauchdünner Mehrheit vor dem republikanischen Kandidaten Rick Saccone. Pennsylvania liegt im sogenannten "Rust Belt" der USA, mit seiner langen Geschichte in der Stahl- und Autoindustrie dem früheren wirtschaftlichen Herz der USA. Im Bezirk, in dem jetzt gewählt wurde, gewann Donald Trump die Präsidentschaftswahlen mit 20 Prozent Vorsprung.

Nach einem Bericht der New York Times (NYT) könnte die Wahl aber in eine juristische Verlängerung gehen. In Pennsylvania ist selbst bei knappsten Wahlentscheidungen keine automatische Stimmennachzählung vorgesehen. Laut NYT ziehen die Republikaner aber in Betracht, diese gerichtlich einzufordern.



Für die Demokraten bedeutet die Wahl in Pennsylvanias 18. Wahlbezirk in jedem Fall einen Erfolg, da die Republikaner den Bezirk im Südwesten des Bundesstaates seit Jahren klar dominierten. "Für die Demokraten ist es ein Sieg, selbst wenn sie nicht gewinnen", sagte der Politologe Kevan Yenerall von der Clarion University in Pennsylvania der Nachrichtenagentur AFP. Die Nachwahl in Pennsylvania gilt auch als Stimmungstest für die "Mid-Term"-Wahlen im November, bei denen ein Drittel der Senatoren und das gesamte Repräsentantenhaus des US-Kongresses neu gewählt werden.