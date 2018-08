MDR AKTUELL: Die Lage im Nahost-Konflikt zwischen Israel und Palästinensern ist zuletzt scheinbar wieder eskaliert. Ist dieser Eindruck richtig?

Margret Johannsen: Es geht seit vielen Jahren auf und ab. Der Hintergrund für die Auseinandersetzungen ist seit 2006 immer die Blockade des Gazastreifens. Viermal hat es seitdem israelische Militäroperationen im Gazastreifen gegeben – die großen Gaza-Kriege. Nach ihnen gab es immer etwas Ruhe, Erschöpfung auf Seiten der Palästinenser. Danach ging es wieder von vorn los. Dieses Mal sieht es allerdings nicht nach einem weiteren großen Gaza-Krieg aus, den wollen beide Seiten wohl vermeiden.

Was bewirkt die Blockade konkret?

Der Gazastreifen ist aufgrund der Blockade in einer desolaten wirtschaftlichen Lage, die Verzweiflung zur Folge hat. Der militante Flügel der Hamas, aber auch der Islamische Dschihad und dschihadistische Gruppen, die Al-Qaida nahestehen, sehen genau darin eine Berechtigung für Attacken gegen Israel. Das Ziel der regierenden Hamas ist in erster Linie, die Blockade zu beenden und das ist natürlich ein Teufelskreis: Israel begründet die Blockade mit den Angriffen und diejenigen, die angreifen, begründen die Angriffe mit der Blockade.

Bilder von Tausenden Palästinensern, die auf die Grenze des Gaza-Streifens zu Israel zumarschieren und von den dortigen Ausschreitungen sind in der medialen Berichterstattung neu. Hat sich die Art und Weise der Auseinandersetzung verändert?

Es gibt seit einigen Monaten Märsche auf die Grenzanlagen, die von der Zivilgesellschaft initiiert werden. Es gibt einige Teilnehmer, die über das bloße Marschieren hinaus handeln: Sie lassen brennende Drachen hinüberfliegen, lassen brennende Autoreifen auf den Grenzzaun zurollen und so weiter. Das möchte ich mal die symbolische Gewalt der Schwächeren nennen. Die Israelis sind natürlich militärisch überlegen und die Zahl der Opfer spricht für sich: Es werden immer wieder Palästinenser von Scharfschützen erschossen, auch Sanitäter, Frauen und Kinder. Israel ist sehr entschlossen, niemanden an den Zaun heranzulassen. Wenn brennende Drachen Felder in Brand stecken, ist das natürlich bedrohlich, dennoch muss man sagen, dass in diesem Fall die dramatischere Gewalt von Israel ausgeht.

Ist diese "symbolische Gewalt" auf Seiten der Palästinenser neu?

Die Form ist neu. Symbolische Gewalt hat es aber schon früher gegeben, bei der ersten Intifada im Westjordanland Ende der Achtziger Jahre etwa. Da haben Kinder Steine geworfen, Frauen auf Töpfe geschlagen. Es flogen auch Molotowcocktails. Symbolische Gewalt geht von der Bevölkerung aus. Darüber hinaus verfügen die Palästinenser nicht über lenkbare Raketen. Sie schießen aber kleinere Geschosse zu Tausenden nach Israel – Kurzstreckenraketen und Mörsergranaten ohne Treffgenauigkeit. Und darin liegt auch ein Problem, denn man kann damit nicht ausschließen, auch Zivilisten zu treffen – und das ist völkerrechtswidrig. Für die israelischen Bewohner direkt hinter der Grenze ist es natürlich Terror, wenn ständig Sirenen aufheulen und sie in Luftschutzbunker müssen. Die Besatzung ist aber auch völkerrechtswidrig. Ans Völkerrecht hält sich da niemand.

Inwiefern unterscheidet sich die Situation des Gaza-Streifens zu der in anderen Autonomiegebieten, etwa im Westjordanland?

Es ist in der Tat ruhiger in der West Bank. Die Lage dort ist gekennzeichnet durch eine Vereinbarung zwischen Palästinensischer Autonomiebehörde (PA) und Israel – seit den Osloer Verträgen von 1993, in denen eine Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen vereinbart wurde. Am Tag sorgt die PA für Ruhe, nachts tut es Israel. Dadurch ist es ruhiger, was aber nicht heißt, dass die Lage dort unproblematischer ist. Denn viele Straßen, darunter auch die Verbindungsstraßen zwischen den israelischen Siedlungen, dürfen von den Palästinensern nicht genutzt werden, was zu einer ebenfalls sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage führt. Im Vergleich zum Gazastreifen gibt es keine offene, sondern eher eine strukturelle Gewalt.

In den letzten Jahren wurden die Palästinenser politisch auch dadurch geschwächt, dass sie nicht mit einer Stimme sprachen – die militante Hamas und die gemäßigte Fatah stritten um die Vormachtstellung. Zuletzt gab es aber Zeichen der Annäherung. Welche Chancen ergeben sich daraus?

Dieses Agenturbild zeigt Raketen, die aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert werden. Bildrechte: dpa Sie streiten um die Vormachtstellung und haben schon mehrfach versucht, sich zu versöhnen. Letztlich ist es nicht gelungen. Die Aussöhnung ist von hoher Bedeutung für eine Konfliktregelung, denn wenn die Palästinenser nicht mit einer Stimme sprechen, hat Israel jedes Recht zu fragen, mit wem sie da eigentlich verhandeln, wenn sie verhandeln. Niemand kann ihnen garantieren, dass sich die Einen an das halten, was mit den Anderen verhandelt wurde. Es gibt ganz praktische Probleme, die der Aussöhnung im Weg stehen. Das größte ist der Sicherheitssektor. Beide unterhalten eine Polizei und sie können sich nicht darauf einigen, was mit dieser Doppelstruktur passieren soll. Der Abbau von Jobs würde die dramatisch hohe Arbeitslosigkeit weiter in die Höhe treiben. Immerhin haben Autonomiebehörde und Hamas gemeinsam 180.000 Angestellte.

Die USA haben sich im Konflikt zuletzt deutlich positioniert – mit der Verlegung der Botschaft nach Jerusalem und dem Rückzug aus dem Palästinenserhilfswerk UNRWA. Wird damit eine Zweistaatenlösung im Konflikt nicht noch wesentlich komplizierter?

Sie wird komplizierter, weil sie der israelischen Regierung signalisiert, dass ihre Position in der Hauptstadtfrage geteilt wird. Israel könnte weniger kompromissbereit sein. Der Rückzug aus dem Palästinenserhilfswerk der UN hat damit aber nur bedingt etwas zu tun – außer, dass die Verzweiflung auf der palästinensischen Seite weiter wächst, denn die UNRWA ist auch ein großer Arbeitgeber – mit 13.000 Angestellten allein im Gazastreifen. Das Personal, das Schulen betreibt oder medizinische Versorgung, wird von der UNRWA getragen. Die Bereitschaft zu Kompromissen für eine Zweistaatenlösung ist durch die Entscheidungen, die die USA getroffen haben, nicht gefördert worden.

Haben sich das Vorgehen beziehungsweise die Strategie Israels in den vergangenen Monaten verändert? Ist die Politik der Regierung von Benjamin Netanjahu radikaler geworden?

Das würde ich klar bejahen. Die Entwicklung in Israel ist eine Entwicklung hin zu einer illiberalen Demokratie. Dafür gibt es viele Beispiele – wie das Regelungsgesetz. Danach wurden Siedlungen legalisiert, die selbst nach israelischem Recht illegal waren – völkerrechtlich sind im besetzten Gebiet sowieso alle Siedlungen illegal. Das ist fraglos Radikalisierung. Dazu kommt das jüngst verabschiedete Nationalstaatsgesetz. Das betrifft zwar den israelischen Staat und nicht die besetzten Gebiete. Es wird aber so wahrgenommen, dass damit der arabische Bevölkerungsanteil, der immerhin 20 Prozent der israelischen Bevölkerung beträgt, zu einer Bevölkerung zweiter Klasse gemacht wird. Benjamin Netanjahu will vor allem regieren und gibt mal diesen radikalen Nationalisten, mal jenen religiösen Rechten Zucker. Das ist nicht hilfreich für eine Konfliktlösung.

Wäre für Israel ein dauerhafter Frieden mit den Palästinensern nicht umso wichtiger, als sich die Konflikte mit Syrien beziehunsgsweise Iran verschärfen – oder ist das zu einfach gedacht, da beide Konflikte miteinander zusammenhängen?

Ich finde nicht, dass die Konflikte miteinander verwoben sind. In der Vergangenheit haben die arabischen Staaten, vor allem Ägypten und Syrien, darum konkurriert, wer der bessere Sachwalter der palästinensischen Interessen ist. Da sind die Palästinenser mit ihren Problemen instrumentalisiert worden für Machtkämpfe um die Dominanz in der arabischen Welt. Auch Iran pflegt die Rhetorik vom Unrecht, das den Palästinensern durch die Besatzung angetan wird. Über das Feindbild Israel versuchen sich Herrscher und Regierungen in der Region zu legitimieren und machen Israel für ihr Handeln oder ihre Probleme verantwortlich.

Welche Auswirkungen hatte der "arabische Frühling" auf den Konflikt zwischen Israel und Palästinensern?

Immer wieder reagierte Israel in den vergangenen Monaten mit Luftangriffen auf die Attacken und auf Mörser-Beschuss aus dem Gazastreifen. Bildrechte: dpa Der Israel-Palästina-Konflikt ist ein Konflikt sui generis, ein Konflikt eigenen Charakters. Die Konflikte Israels mit Syrien und Iran sind Hegemonialkonflikte, die sich 2011 mit dem "arabischen Frühling" deutlich verschärften und den Palästina-Konflikt in punkto Aufmerksamkeit an die Seite gedrängt haben. Da geht es um die Vorherrschaft in der Region und nicht um das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser.

Welche Chance hat eine Zweistaatenlösung in der komplizierten Gemengelage überhaupt noch?

Die Chancen stehen nicht gut. Eine alternative Lösung ist aber ebenso nicht in Sicht. Auf dem Papier gibt es viele Überlegungen: Eine Einstaaten-Lösung, eine Konföderation – all das hat aber nicht die Unterstützung der Bevölkerung auf beiden Seiten. Am meisten Unterstützung hat nach wie vor die Zweistaatenlösung. Das ist die einzige Hoffnung, die man haben kann: Dass die Zustimmung zu groß ist, um diese Variante fallen zu lassen. Es gilt allerdings, die Details zu klären: Was wird aus den palästinensischen Flüchtlingen, was wird mit Jerusalem, wie verläuft die Grenze, was passiert mit den Siedlungen? Es ist aber leider nicht abzusehen, warum sich der gegenwärtige Zustand ändern sollte. Im Vergleich etwa mit Syrien oder dem Kongo fällt die Zahl der Toten im Konflikt zwischen Israel und Palästinensern vergleichsweise gering aus. Durch die lange und besondere Geschichte hat dieser Konflikt zwar eine starke Außenwirkung, vor allem in Europa, aber zynisch könnte man sagen: Unerträglich scheint er für beide Seiten nicht zu sein.

Aktuell gibt es Berichte, dass es Gespräche über eine Waffenruhe gibt. Was wären die nächsten Schritte hin zu Frieden?