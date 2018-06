"Nord-Mazedonien" Griechenland und Mazedonien beenden Namensstreit

Der Namenstreit zwischen Griechenland und der Republik Mazedonien ist nach einem Vierteljahrhundert beigelegt. Wie der mazedonische Ministerpräsident Zoran Zaev am Dienstagabend in Skopje mitteilte, soll die ehemalige jugoslawische Teilepublik künftig Republik Mazedonien heißen. Zuvor hatte bereits der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras die Einigung verkündet, ohne allerdings den neuen Namen zu benennen.

Die Einigung mit Griechenland sichere seinem Land den Beitritt zu EU und NATO, erklärte Mazedoniens Regierungschef Zaev zufrieden. Griechenland hatte den bisherigen Staatsnamen seines nördlichen Nachbarn 25 Jahre lang beanstandet, weil er identisch mit der gleichnamigen griechischen Region Mazedonien war. Aus griechischer Sicht ist der Name Mazedonien Teil des griechischen Nationalerbes. Griechenland befürchtete, der Nachbar könnte mit der Landesbezeichnung Mazedonien Ansprüche auf die gleichnamige nordgriechische Provinz erheben. Eine Zustimmung Athens zu einem EU- und NATO-Beitritt der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik erschien unter diesen Umständen kaum wahrscheinlich.

In Griechenland und Mazedonien wurde der Namensstreit von heftigen Massenprotesten begelitet. Bildrechte: IMAGO

Griechenlands Regierungschef Tsipras bezeichnete den nun gefundenen Kompromiss als eine "gute Lösung". Alle Bedingungen Griechenlands bei der Namenswahl seien erfüllt worden, sagte er bei einem Treffen mit dem griechischen Präsidenten Prokopis Pavlopoulos. Tsipras und Zaev hatten sich in den vergangenen Monaten in dem Konflikt einander angenähert. Beide Regierungschefs sahen sich in ihren jeweiligen Ländern massiven Widerständen gegen eine Kompromisslösung ausgesetzt.