Der französische Nationalfeiertag erinnert an den Sturm auf die Bastille vor 230 Jahren. Der 14. Juli 1789 gilt als der Auftakt zur Französischen Revolution. Er wird traditionell mit Militärparaden, Feuerwerk und Tanzveranstaltungen gefeiert. Die Erstürmung des Pariser Bastille-Gefängnisses wurde in den Revolutionsjahren zum Symbol gegen die Willkürherrschaft von König und Adel. Eine Bürgermiliz nahm das Gefängnis ein, um an Waffen zu kommen - dabei wurden fast hundert Menschen getötet. Der Nationalfeiertag wurde im Juli 1880 offiziell eingeführt. Ein Jahr zuvor hatte die Dritte Republik die Marseillaise zur Nationalhymne erklärt, danach wurde auch der nationale Feiertag geschaffen. Im Laufe der Jahre entwickelte sich der 14. Juli zu einem wichtigen Datum für die französischen Staatspräsidenten. Sie nehmen traditionell die Militärparade in Paris ab und halten oft eine Rede. 2016 wurden die Feierlichkeiten von dem Anschlag in Nizza überschattet. Ein Islamist raste mit einem Lastwagen in die Menge und tötete 86 Menschen.

Quelle: AFP