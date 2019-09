Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Bildrechte: dpa

Die Koalition zwischen der konservativen Österreichischen Volkspartei ÖVP und der rechtspopulistischen Freiheitlichen Partei FPÖ dauerte nur 18 Monate und zerbrach nach mehreren Krisen am "Ibiza-Skandal".



Ein heimlich auf Ibiza gedrehtes Enthüllungsvideo hatte dokumentiert, wie der damalige Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache vor der Parlamentswahl 2017 einer vermeintlichen russischen Oligarchen-Nichte im Gegenzug für Wahlkampfhilfe Staatsaufträge in Aussicht stellt.



Als das Video an die Öffentlichkeit gelangte, platzte die Koalition zwischen ÖVP und FPÖ. Strache musste zurücktreten und wurde von Norbert Hofer abgelöst. Dieser hofft nun in einer neuen Regierung auf den Posten des Vizekanzlers.