Die Nato will erstmals in ihrer Geschichte die aufstrebende Militärmacht China ins Visier nehmen. Im Entwurf der Londoner Gipfelerklärung des Bündnisses, die am Mittwoch verabschiedet werden soll, heißt es, Chinas wachsender Einfluss biete "Chancen", stelle aber das Bündnis auch vor "Herausforderungen".

Zwar betonte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg beim Gipfel der 29 Staats- und Regierungschefs in der britischen Hauptstadt, es gehe nicht darum, China zu einem "neuen Gegner" zu erklären. Die Nato erkenne jedoch an, dass der Aufstieg Chinas Auswirkungen auf die Sicherheit der Alliierten habe. Das Land habe das zweithöchste Militärbudget der Welt. Dies bedeute wachsende militärische Kapazitäten, darunter moderne Raketen, die Europa oder die USA erreichen könnten.

Soldaten der Volksbefreiungsarmee im Oktober bei der Parade zum 70. Jahrestag der Volksrepublik China. Bildrechte: dpa Nach Angaben von Stoltenberg weitet China seine Einflusssphäre nicht nur im Südchinesischen Meer, in der Arktis und in Afrika, sondern auch in Europa immer weiter aus. Besorgt ist die Nato auch wegen der Beteiligung des chinesischen Unternehmens Huawei am Ausbau der europäischen 5G-Mobilfunknetze. Befürchtet wird, dass der chinesische Staat dadurch in die Lage versetzt werden könnte, die Kommunikation des Bündnisses abzuhören. Im Entwurf der Gipfelerklärung wird deshalb die Notwendigkeit betont, sich "auf sichere und widerstandsfähige Systeme" zur Kommunikation verlassen zu können.

Hoffnung gibt es immerhin bei der Abrüstung strategischer Waffen. So stellte US-Präsident Donald Trump bei einem Treffen mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron am Rande des Nato-Gipfels ein neues Abrüstungsabkommen mit Russland unter Einbeziehung Chinas in Aussicht. Ein solches Abkommen solle Atomwaffen und Raketen umfassen, sagte Trump. Er habe darüber bereits mit Russlands Präsident Wladimir Putin gesprochen. Dieser erklärte in Sotschi, man sei zu einer Zusammenarbeit mit der Nato bereit.