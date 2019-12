Am Dienstag beginnt in London der Nato-Gipfel anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Militärallianz. Das Treffen findet in einer kritischen Phase des Bündnisses statt. Im Mittelpunkt der Diskussionen werden vor allem der Syrienkonflikt und die Rolle der Türkei stehen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte dem Bündnis daraufhin den "Hirntod" bescheinigt und damit wiederum die osteuropäischen Bündnispartner verstört, die in der Nato vor allem einen Schutz vor russischem Einfluss sehen. Wegen der angespannten Lage soll es bereits am Dienstagnachmittag zu einem Vierer-Treffen mit Macron, Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem britischen Premierminister Boris Johnson und dem türkischen Präsidenten Recep Erdogan kommen.

Die Türkei steht aber nicht nur wegen ihrer Rolle in Nordsyrien in der Kritik. Das Land hatte im Sommer das russische Raketenabwehrsystem S-400 gekauft und damit den Unmut der USA auf sich gezogen. Washington befürchtet, dass Russland so an sensible Daten der US-Kampfjets F-35 gelangen könnte.