Auf dem Weg nach Brüssel brachte er dann sogar eine "Rückerstattung" von US-Ausgaben durch Nato-Partner ins Spiel. Viele Nato-Staaten seien "seit vielen Jahren überfällig bei Zahlungen, die nicht geleistet wurden", twitterte Trump. Er fügte hinzu: "Werden sie es den USA zurückbezahlen?"

Trump schießt weiter gegen Deutschland

Kurz vor Beginn des Gipfels in Brüssel verschärfte Trump im Gespräch mit dem Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg seine Kritik an Deutschland. Die Bundesrepublik zahle Milliarden für Gas an Russland und lasse sich gleichzeitig von der Nato vor Russland beschützen.

Deutschland wird vollkommen von Russland kontrolliert. US-Präsident Donald Trump

Trump bezeichnete Deutschland wegen der Gaspipeline Nord Stream 2 als "Gefangener Russlands". Das gehe so nicht weiter. Stoltenberg wandte jedoch ein, es könne bisweilen unterschiedliche Einschätzungen bei Wirtschaftsprojekten der Nato-Verbündeten geben. Selbst zu Hochzeiten des Kalten Krieges habe es Handelsbeziehungen von Nato-Mitgliedern zu Russland gegeben.

Von der Leyen verteidigt sich

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen sagte, Trumps Kritik sei in gewisser Weise berechtigt. Sie verneinte die Frage, ob sie sich von Trump unfair als Zielscheibe unter den Bündnispartnern herausgepickt sehe.

Wir kommen damit zurecht. Verteidigungsministerin von der Leyen zur Trump-Kritik

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen: Die Nato sein nicht nur eine Militä-Allianz. Bildrechte: dpa Zugleich verteidigte sie die Stellung Deutschlands innerhalb der Nato. Das sogenannte Zwei-Prozent-Ziel sage nichts darüber aus, wer welche Beiträge zum Bündnis leiste, sagte sie. Deutschland sei zweitgrößter Truppensteller und zweitgrößter Nettozahler der Nato.



Das Bündnis sei zudem nicht nur eine Militärallianz, sondern verteidige auch gemeinsame Werte wie Demokratie und Menschenrechte. Von der Leyen sagte, sie erhoffe sich vom Gipfel eine deutliche Botschaft der Geschlossenheit.

Sie erinnerte auch an den Beistand der Bündnispartner zu den USA nach den Terrorangriffen vom 11. September 2001. "Wir standen Seite an Seite mit unseren amerikanischen Freunden in Afghanistan, bekämpften die Terroristen und sind immer noch dort."

Putin ist einfachster Gesprächspartner für Trump

Trump reist nach dem Nato-Gipfel weiter nach London, wo er am Freitag die britische Premierministerin Theresa May treffen will. Am Montag soll in der finnischen Hauptstadt Helsinki sein Gipfel mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin stattfinden.